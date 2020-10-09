أفضل هدافي منتخبات أمريكا الجنوبية... ميسي وسواريز ينضمان لرونالدو بـ39 هدفا

ساهم كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأورغواياني لويس سواريز، في فوزه بلادهما ضمن الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم القادمة.

وسجل الأرجنتنين ميسي، هدف الفوز لمنتخب بلاده من علامة الجزاء لتفوز الأرجنتين بهدف نظيف على الإكوادور.

كما وسجل سواريز هدف بلاده الأول على تشيلي لينتهي اللقاء بفوز الأوروغواي بهدفين لهدف.

وأصبح في رصيد اللاعبين 39 هدفا متساويين مع البرازيلي رونالدو، كأفضل هدافيين لأمريكا الجنوبية مع منتخبات بلادهم.