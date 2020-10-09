رسميا... اتحاد الكرة يبلغ "فيفا" بعزل مرتضى منصور

وأرسل اتحاد الكرة المصري، خطابا رسميا لـ"فيفا" بالعقوبات التى أصدرتها اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور، والخاصة بإيقافه 4 سنوات، بناء على الشكاوى المقدمة ضده من بعض الاتحادات والأندية وعلى رأسها اتحاد الكرة والأهلي واتحاد اليد واللجنة الأولمبية.

وأرسل مسؤولو اللجنة الخماسية، اليوم الجمعة، خطابا آخر للاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالعقوبات الموقعة ضد مرتضى منصور، وفقا لصحيفة "صدى البلد".

كما أرسل المسؤلون خطابا إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، لإخطاره بالعقوبات التي صدرت ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بناءً على التحقيقات التى أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التى قدمت من النادى الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.

وطالبت اللجنة الأولمبية من الوزير، تطبيق العقوبات وفقا لنص المادة 84 من الدستور المصري ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي، ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع اسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك واستبدالها باسم نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدم استلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.