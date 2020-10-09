مدرب الأهلي المصري: انتظروا هذين اللاعبين قريبا

ونشر رانجواجا، المدرب المساعد لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، صورة تجمعه بصانعي ألعاب الفريق صالح جمعة، وأحمد الشيخ.
وأرفق رانجواجا الصورة، التي نشرها عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، بتعليق قال فيه: "انتظرونا قريبا.. صالح جمعة وأحمد الشيخ".
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جاء ذلك خلال المران المنفرد للاعبين الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وكان المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي بيتسو موسيماني قد أعطى جميع اللاعبين راحة من التدريبات اليوم في محاولة لإعطائهم فرصة للاستشفاء من ضغط المبارايات.
ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في المغرب، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ولفت مدير الكرة في النادي الأهلي إلى أنه "تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب".
وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري قبل 7 أسابيع على انتهاء البطولة.
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