مدرب الأهلي المصري: انتظروا هذين اللاعبين قريبا

وجه المدرب المساعد لفريق كرة القدم في النادي الأهلي المصري كابيلو رانجواجا، رسالة لجماهير النادي بشأن استعداد بعض اللاعيبين المؤثرين في الفريق خلال الفترة المقبلة والتي يتطلع فيها المارد الأحمر للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا على الصعيد القاري وكأس مصر على الصعيد المحلي.

ونشر رانجواجا، المدرب المساعد لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، صورة تجمعه بصانعي ألعاب الفريق صالح جمعة، وأحمد الشيخ.

وأرفق رانجواجا الصورة، التي نشرها عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، بتعليق قال فيه: "انتظرونا قريبا.. صالح جمعة وأحمد الشيخ".

View this post on Instagram Wait soon 💪💪 @salehgomaa @ahmedelsheikh_22_ A post shared by kabelo rangoaga (@kabelo_rangoaga) on Oct 9, 2020 at 4:01am PDT

جاء ذلك خلال المران المنفرد للاعبين الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي بيتسو موسيماني قد أعطى جميع اللاعبين راحة من التدريبات اليوم في محاولة لإعطائهم فرصة للاستشفاء من ضغط المبارايات.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في المغرب، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولفت مدير الكرة في النادي الأهلي إلى أنه "تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب".

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري قبل 7 أسابيع على انتهاء البطولة.