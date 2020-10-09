إصابة ثلاثة لاعبين آخرين من إنتر ميلان بفيروس كورونا

قال إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول، إن ثلاثة لاعبين آخرين أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالعدوى في الفريق إلى خمسة، هذا الأسبوع.

وأضاف إنتر ميلان، وصيف بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في بيان منشور عبر موقعه الرسمي إن ثنائي خط الوسط روبرتو جاليارديني وراديا ناينجولان والحارس الاحتياطي يونوت رادو جاءت اختباراتهم إيجابية.

وكان مدافع النيراتزوري شكرينيار أصيب، في وقت سابق، خلال وجوده مع منتخب سلوفاكيا فيما أصيب المدافع أليساندرو باستوني، بينما كان يتدرب مع تشكيلة منتخب إيطاليا تحت 21 عاما.

وتبعا لقواعد الدوري الإيطالي يتم وضع أي لاعب يصاب بفيروس كورونا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مما يهدد إنتر ميلان في مباراة القمة أمام ميلان في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وأصيب لاعبان أيضا في ميلان أخيرا، هما المدافع ليو دوارتي والمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.