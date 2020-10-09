ميلان يعلن شفاء إبراهيموفيتش من فيروس كورونا

أعلن نادي "إي سي ميلان" الإيطالي شفاء نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من فيروس كورونا.

وقال االنادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إن نتائج اختبار زلاتان إبراهيموفيتش جاءت "سلبية".

وأضاف النادي: "تم الشفاء، وانتهى الحجر الصحي".

وكان ميلان أعلن عن إصابة إبراهيموفيتش، يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول المنصرم.