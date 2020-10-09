احتساب ضربة جزاء "غريبة" خلال مباراة في منافسات كأس الخليج العربي...فيديو

في حالة فريدة، شهدت مباراة الوحدة ضد الوصل في كأس الخليج العربي قرارا غريبا، ربما لم تشهده الملاعب الإماراتية من قبل.

واحتسب الحكم ضربة جزاء بعدما حاول مدافع الوصل إمساك الكرة، بعد أن لعبها له حارس مرماه، ليلعب ضربة حرة، لكن حكم المباراة اعتبر أن الحارس لعب الفاول.

قد تشاهد مثلها لأول مرة..

ركلة جزاء بطريقة "فريدة" في مباراة #الوحدة_الوصل pic.twitter.com/Rrvdi3uU9h — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 9, 2020

رغم محاولة لاعبي الوصل الاعتراض وأثناء الحكم عن قراره، إلا أنه أصر على احتسابها ضربة جزاء.