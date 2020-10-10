استئناف مباريات دوري سنغافورة الأسبوع المقبل

قال الاتحاد السنغافوري لكرة القدم إنه تقرر استئناف مباريات الدوري المحلي الأول للعبة الشعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري مع تقليص عدد المواجهات بين الفرق لتعويض توقف البطولة الطويل بسبب جائحة كوفيد-19.