خلال حفل زفاف.. تفاصيل وفيديو شجار أحمد فهمي وشيكابالا بسبب الأهلي والزمالك

وبحسب موقع "في الفن"، بدأت المشادة عندما عاتب شيكابالا الفنان أحمد فهمي بسبب تصريحاته كمشجع للنادي الأهلي.

وحاول فهمي تهدئة قائد الزمالك إلا أن الأخير قام بسب جمهور الأهلي، ليشتبك فهمي معه.

وتدخل أمير مرتضي منصور مدير الكرة بنادي الزمالك وعدد من الحضور لفض الاشتباك الذي كاد أن يتحول إلى مشاجرة بالأيدي.

وشهد حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم والفن.