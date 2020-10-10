عملاق باكستاني يصبح أطول لاعب كريكيت في العالم.. صور وفيديو

بات شاب باكستاني عملاق يبلغ طوله نحو مترين و30 سم، أطول وأشهر لاعب كريكيت في العالم، بعد سنوات من التنمر.

مدثر جوجار صاحب الـ21 عاما، تم اختياره بالفعل من قبل فريق الكريكيت المحلي لاهور كالاندرس، حيث يتمنى أن يمثل منتخب باكستان يوما ما.

مدثر هو الأصغر بين أربعة أشقاء، حيث ولد لأبوين متوسطي الطول.

7 foot 6" Mudassar Gujjar from Lahore who wears size 23.5 shoes and who hopes to play for Lahore Qalandars and Pakistan one day #Cricket pic.twitter.com/c0GClHptwy — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) October 8, 2020

وأكد والدا مدثر أن نجلهم عانى من حالات التنمر في الصغر بسبب طوله الفارع في المدرسة والذي جعل البعض يسخر منه.