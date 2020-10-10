هل يعتزل نجم أهلى جدة حسين عبد الغني كرة القدم؟

وانتهى عقد اللاعب المخضرم صاحب الـ43 عامًا مع الأهلي بنهاية الموسم المنصرم 2019-2020، ولا توجد أي نية لدى إدارة النادي لتجديد تعاقده بعدما خرج من حسابات فلادان ميلوفيتش.
وبحسب موقع "كووورة" فإن المدير الفني الصربي لفريق الأهلي قدم قائمة إلى إدارة النادي وأوضح فيها احتياجاته للموسم المقبل، ومن بين الأمور التي طرحها أنه لا يفضل الاعتماد على عبد الغني.
#شكرا_حسين_عبدالغني— Muath Sifra (@muathsifra) October 10, 2020
وداعا يا اسطورة شكرا لكل ما قدمته للرياضة السعودية اذا سألنا ماهو الوفاء فهو حسين عبد الغني pic.twitter.com/3TXBwvQWIA
ورغم محاولات إدارة الأهلي إقناع ميلوفيتش بالتراجع عن موقفه تجاه حسين عبدالغني إلا أنه أكد عدم رغبته في استمراره.
وفي السياق أشارت تقارير محلية إلى أن حسين عبد الغني لم يحسم مصيره سواء بالاعتزال أو البقاء في الملاعب.
الأسطورة حسين عبد الغني شكرآ لك على ما فعلتة للنادي الاهلي واحنا كا جمهور ستبقى في قلوبنا ي ابو عمر العمر مجرد رقم شاهدناك تلعب بروح وكل ما عندك لأجل اسعادنا شكرآ لك والله يوفقك في مسيرة حياتك القادمة pic.twitter.com/rCp5OW5vNM— AHL51💚 (@j9m_V) October 10, 2020
ودعمت جماهير أهلي جدة على مواقع التواصل الاجتماعي حسين عبد الغني ووجهت له الشكر على ما قدمه لناديه، متمنية له التوفيق في مشواره القادم، فيما تمنى أخرون التجديد معه ولو لمدة عام لاحتياج الفريق إلى خدماته.
اتمنى التجديد مع اللاعب لمده سنه فما زالت الجهه اليسرى— ابوريان (@abu_rayan_jed) October 10, 2020
تحتاج حسين عبد الغني pic.twitter.com/E74FHB53a0
ويعد حسين عبد الغني أحد أبناء النادي الأهلي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1995 قبل أن يخوض تجربة الاحتراف الأوروبي مع نادي نوشاتل زاماكس السويسري خلال موسم 2008-2009، قبل أن يعود إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي النصر ومنه انتقل للعب في الدوري البلغاري ثم انتقل إلى أحد، ومنه عاد مجددا إلى الأهلي.
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