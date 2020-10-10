الاتحاد التركي لكرة القدم يسمح بحضور 50% من الجماهير مباريات الدوري والكأس

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم استقبال 50 بالمئة من الجماهير في بطولات الدوري والكأس التركي اعتبارا من 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بعد أن كان قد اتخذ قرارًا بإجراء المباريات دون وجود جماهير في 13 آذار/مارس الماضي بسبب تفشي وباء كوفيد – 19 في البلاد.

وقال الاتحاد، في بيان، "قررت إدارة مجلس الاتحاد التركي لكرة القدم استقبال 50 بالمئة من المتفرجين في بطولات الدوري والكأس التركي، بعد تقييمات أجرتها مع المؤسسات واللجان المعنية، شريطة تطبيق التدابير الطبية المحددة".

وأشار البيان إلى أن استقبال الجماهير في الملاعب سيبدأ اعتبارا من 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن العديد من الأندية سجلت إصابات في صفوف لاعبيها وطواقمها الإدارية؛ فيما ألغيت العديد من المباريات بسبب كورونا الفترة الماضية.

وكانت تركيا قد اتخذت قرارات عقب الإعلان عن أول إصابة بوباء كوفيد - 19 آذار/مارس الماضي منها إجراء المباريات دون وجود جماهير.

واستأنف الاتحاد التركي لكرة القدم الدوري التركي مطلع حزيران/يونيو الماضي بعد تأجيله في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي وباء كوفيد – 19.