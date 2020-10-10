نجم مانشستر يونايتد يتلقى عرضا خياليا للانتقال للدوري السعودي... فيديو

تلقى الإسباني خوان ماتا، نجم مانشستر يونايتد، عرضا خياليا للانتقال للدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بقيمة 15 مليون دولار سنويا، خالية من الضرائب.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، عن خبير سوق الانتقالات، إيان ماكجاري، إن "ماتا تلقى الآن عرضا لمغادرة يونايتد لمواصلة مسيرته المهنية في المملكة العربية السعودية".

This Juan Mata assist doesn't get enough appreciation. pic.twitter.com/FZDux4sdNA — Red Devil Bible (@RedDevilBible) October 10, 2020

وقال ماكجاري: "سنبدأ في أولد ترافورد بحركة صادمة لعشاق ماتا، حيث عرض عليه صفقة مربحة للغاية للانتقال من مانشستر إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "ماتا لديه عرض بقيمة 15 مليون دولار سنويًا، للذهاب واللعب في الدوري السعودي"، مشيرا إلى أن "مان يونايتد لم يدخل حتى الآن في المفاوضات".

كاس الرابطة الانجليزية | مانشستر يونايتد 2 × 0 برايتون | هدف الثاني مانشستر يونايتد خوان ماتا HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/TATe5XP3aH — F24! (@piuqooq) September 30, 2020

وأوضح: "لا يمكننا الكشف عن اسم النادي في هذه اللحظة، لكننا على يقين بأن العرض موجود".

وشدد ماكجاري، على أن والد ماتا، وهو وكيل أعماله، واثق من أن مانشستر يونايتد سيطلق سراح ماتا في صفقة انتقال حر، رغم تمديد عقده لسنة اختيارية".

Juan Mata appreciation post, 50 goals and 45 assists in 336 games with a lot being as a sub. The nicest guy in football and a true magician. We will miss him when he’s gone.



Throwing it back to my favourite Mata goal. Enjoy.



pic.twitter.com/QZ7DbOg3ur — Marcus 🔰 (@UtdWooney) October 1, 2020

وانتقل ماتا صاحب الـ 32 عاما إلى مان يونايتد في 2014 قادما من تشيلسي مقابل 37 مليون إسترليني، وينتهي عقده الحالي في أولد ترافورد في 2021.

وتنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2020-2021، يوم الـ 17 من شهر أكتوبر الجاري.