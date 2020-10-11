"كوفيد 19" يضرب "إنتر ميلان"... إصابة اللاعب السادس

ضرب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" فريق إنتر ميلان الإيطالي بقوة، بعد تأكد إصابة اللاعب السادس في صفوف الفريق.

وأعلن نادي إنتر ميلان، اليوم الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول، في بيان عبر موقعه الرسمي، إصابة لاعبه، آشلي يونغ، بفيروس كورونا المستجد.

ويعتبر يونغ اللاعب السادس في صفوف إنتر الذي يتأكد إصابته بعدوى "كوفيد 19".

وأوضح النادي الإيطالي إن يونغ، الظهير الإنجليزي الدولي، يخضع حاليا للحجر الصحي في المنزل.

وكان "النيراتزوري" قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، إصابة لاعبي خط الوسط روبرتو غاغليارديني ورادغا ناينغولان بعدوى "كوفيد 19".

كما سبق وأعلن إصابة المدافعين أليساندرو باستوني وميلان سكرينيار بعدوى كورونا بينما كانا مع منتخب إيطاليا تحت 21 عاما وسلوفاكيا على التوالي.

يذكر أنه بموجب قواعد دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يتعين على اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وهو ما قد يترك إنتر مستنزفًا بشكل خطير بسبب الديربي المنتظر ضد ميلان في 17 أكتوبر.