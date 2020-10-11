هاميلتون يعادل الرقم القياسي لشوماخر

عادل بطل العالم ست مرات البريطاني، لويس هاميلتون، سائق مرسيدس الرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في سباقات فورمولا 1 للسيارات وهو 91 فوزا والمسجل باسم الألماني المعتزل مايكل شوماخر.

وبحسب وكالة "رويترز"، حقق هاميلتون إنجازه بالفوز في سباق جائزة أيفل الكبرى على حلبة نوربرجرينج الألمانية اليوم الأحد.

وبالفوز السابع له هذا الموسم، عزز هاميلتون متصدر الترتيب العام موقعه على رأس قائمة السائقين متفوقا بفارق 69 نقطة عن زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي أضطر لأسباب فنية للانسحاب من سباق اليوم.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني في سباق اليوم وحصل على نقطة إضافية مكافأة على تسجيله أسرع لفة في حين احتل الأسترالي دانييل ريتشياردو سائق رينو المركز الثالث ليصعد لمنصة التتويج للمرة الأولى منذ 2018 عندما كان يقود لفريق رد بول.

ويتبقى في الموسم الحالي ست جولات.