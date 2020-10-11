تقارير تونسية: إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

وبحسب إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية، الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الخاوي تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد الفحوصات التي خضعا لها مؤخرا.

وظهر الثنائي مع منتخب تونس خلال الفوز على السودان بثلاثية نظيفة وديا.

يذكر أن ساسي يستعد لخوض مواجهة الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.