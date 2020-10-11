تسجيل
17:32 GMT11 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نادال في ملبورن

    معادلا إنجاز فيدرر... نادال يحقق لقبه الـ20 بالبطولات الكبرى

    © REUTERS / KIM HONG-JI
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104419/80/1044198080_0:324:2972:1996_1200x675_80_0_0_463668201e453bf4b238f9c6090e2262.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202010111046797086-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89/

    حقق الإسباني رفائيل نادال فوزا ساحقا على المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6-صفر و6-2 و7-5، في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ليعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولات الأربع الكبرى بفوزه باللقب 20 اليوم الأحد.

    ومع تمديد رقمه القياسي في رولان جاروس بإحرازه اللقب للمرة 13، أصبح نادال المصنف الثاني عالميا متعادلا الآن مع السويسري روجر فيدرر في صدارة قائمة الفائزين بالألقاب الكبرى في منافسات الفردي.

    نادال في ملبورن
    © REUTERS / KIM HONG-JI
    نادال يهزم شوارتزمان ويبلغ نهائي فرنسا المفتوحة للمرة الـ 13
    وكان نادال الأكثر شراسة في البداية وصعق ديوكوفيتش ليفوز بالمجموعة الافتتاحية بعد أن ارتكب خطأين سهلين فقط. وواصل اللاعب الإسباني بعد ذلك إحكام قبضته على المباراة في المجموعة الثانية تحت السقف المغلق لملعب فيليب شاترييه.

    وانتفض ديوكوفيتش، الذي كان يسعى لإحراز لقبه 18 في البطولات الأربع الكبرى، في المجموعة الثالثة وكسر إرسال نادال ليتعادل 3-3 قبل أن يفقد شوط إرساله بعد خطأ مزدوج في الشوط 11، ومضى بعدها نادال ليحقق انتصاره المئة في رولان جاروس بضربة إرسال ساحقة.

    وقال نادال الذي هزم ديوكوفيتش في المواجهات الثلاث ضد اللاعب الصربي في نهائي فرنسا المفتوحة: "في البداية أهنئ بالطبع نوفاك على البطولة الرائعة، وآسف على ما حدث اليوم. في نهائي أستراليا 2019 قتلني. واجهنا بعضنا بعضا مرات عديدة، في يوم ما أفوز، وفي يوم آخر هو يفوز".

    وأحرز ديوكوفيتش خمسة ألقاب كبرى على التوالي منذ خسارته أمام ستانيسلاس فافرينكا في نهائي أستراليا المفتوحة 2016، لكن نادال لم يتأثر على ملعبه المفضل رغم التصميم الجديد للاستاد في وجود سقف وغياب الجماهير في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد.

    وأضاف المصنف الثاني عالميا "الفوز هنا يعني الكثير. لم أفكر اليوم في اللقب 20 ومعادلة روجر فيدرر في هذا الرقم الرائع، اليوم مجرد انتصار في رولان جاروس وهذا يعني كل شيء بالنسبة لي. قصة الحب بيني وبين هذه المدينة وهذا الملعب لا تنسى".

    انظر أيضا:

    نادال يتعافى بعد الخسارة ويقود إسبانيا إلى قبل نهائي كأس المحترفين
    نادال يلحق بالكبار إلى دور الثمانية من بطولة ملبورن
    تيم يصعق نادال ليبلغ قبل نهائي أستراليا المفتوحة
    الكلمات الدلالية:
    فيدرر, تنس, نادال
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني محمود كايد، يعرض مجموعته من طابع البريد، التي يجمعها منذ عقود، في بلدة فلسطينية تقع في محافظة نابلس، الضفة الغربية، 7 أكتوبر 2020
    من كل الأزمان ولمختلف الدول... فلسطيني يعرض تشكيلة من الطوابع جمعها في 50 سنة
    هيونداي الطائرة
    قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك