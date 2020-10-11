التشخيص المبدئي لإصابة كهربا لاعب الأهلي

تعرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، إلى الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، قال مصدر بالجهاز الطبي للأهلي إن التشخيص المبدئي لإصابة كهربا هو شد في العضلة الخلفية.

وفي الدقيقة الثامنة سقط كهربا على أرض الملعب دون أي تدخل من لاعي المنافس، ليغادر المباراة ويحل أليو بادجي بدلا منه.