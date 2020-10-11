مقاتل يجبر منافسه على الاستسلام بحركة نادرة... فيديو

تغلب المقاتل السويدي أوليفر إنكامب على منافسه إيمانويل داوو بحركة نادرة ضمن بطولة بيلاتور للفنون القتالية المختلطة.

وأجبر إنكامب منافسه على الاستسلام بعد إحكام مسكة "ربطة العنق اليابانية" في الثواني الأخيرة من زمن الجولة الأولى.

🔥 @OliverEnkamp gets it done in round 1️⃣.



A super sub from the Swede. Also a courageous effort from France’s first representative Emmanuel Dawa 👏



We are LIVE on BBC iPlayer ⤵️https://t.co/6oaeDZwdls pic.twitter.com/M0MTlf1HpF — Bellator Europe (@Bellator_Europe) October 10, 2020

وحقق إنكامب صاحب الـ29 عاما انتصاره العاشر في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.