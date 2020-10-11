مقاتل يجبر منافسه على الاستسلام بحركة نادرة... فيديو

وأجبر إنكامب منافسه على الاستسلام بعد إحكام مسكة "ربطة العنق اليابانية" في الثواني الأخيرة من زمن الجولة الأولى.
🔥 @OliverEnkamp gets it done in round 1️⃣.— Bellator Europe (@Bellator_Europe) October 10, 2020
A super sub from the Swede. Also a courageous effort from France’s first representative Emmanuel Dawa 👏
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وحقق إنكامب صاحب الـ29 عاما انتصاره العاشر في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.
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