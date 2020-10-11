كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

أعلن كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس الايطالي أنه سيعتزل لعب كرة القدم بعد 4 سنوات من الآن.

وبحسب موقع "فوتهيد" فإن رونالدو أكد أن كأس العالم 2022، "سيكون البطولة الأخيرة لي في كرة القدم".

ومن المقرر أن يتم رونالدو عامه الـ 36 في فبراير/ شباط المقبل، ويفكر بشكل جدي في الاعتزال مع تقدمه في العمر.

ويمتلك رونالدو مشوار رياضي حافل بالإنجازات، مع ​منتخب بلاده، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي حاليًأ.

وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 4 مرات، 2006 و 2010 و 2014 و 2018، ولكن كانت أبرز انجازاته في المونديال، التأهل إلى نصف النهائي في 2006.