التونسي فرجاني ساسي يرد على رئيس الزمالك بشأن إصابته بـ"كورونا"

علق لاعب الزمالك المصري، التونسي فرجاني ساسي، اليوم الاثنين، ما ورد على لسان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال النجم التونسي عبر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "توضيح: احتراما للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بحالة مصابة بكوفيد. كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة".

توضيح: احترامًا للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي ، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـcovid+

كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة . — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) October 12, 2020

وكانت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية قالت إن الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الخاوي تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، بعد الفحوصات التي خضعا لها مؤخرا، مشيرة إلى الثنائي ظهرا مع منتخب تونس خلال الفوز على السودان بثلاثية نظيفة وديا.

فيما قال مرتضى منصور، ‏عبر تصريحات تلفزيونية:" للأسف ساسي مصاب بكورونا لكني واثق ‏في نجوم الزمالك على تعويض غيابه والتتويج بدوري أبطال أفريقيا".‎

وغاب ساسي عن لقاء الزمالك ووادي دجلة في مباراة انتهت بلا أهداف، كما أنه لن يشارك أيضا في مواجهة حرس الحدود اليوم الاثنين، وسيغيب كذلك عن مباراة منتخب بلاده ضد نيجيريا يوم غد الثلاثاء.