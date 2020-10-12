"قام بعمل رائع"... مدرب نورمحمدوف يعلن استعداده للدفاع عن لقبه... صورة

نشر مدرب بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب بنورمحمدوف، صورا من استعدادات البطل للدفاع عن لقبه أمام دجاستن غيجي.

نشر المدرب خافيير مينديز، صورة على صفحته الخاصة في "إنستغرام" من تدريبات نورمحمدوف، وعلق قائلا "قام بعمل رائع. بقي 13 يوما".

وسيخوض الروسي نزاله القادم ضد جاستن غيجي للحفاظ على لقبه.

وخلال مسيرته في فنون القتال المختلطة، فاز نورمحمدوف بجميع نزالاته الـ 28 معركة، وسيقام النزال المقبل في أبو ظبي في 24 أكتوبر.