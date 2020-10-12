لويس سواريز هو الحل الأنسب لأتلتيكو مدريد وسيميوني

تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع المهاجم الأورغواياني لويس سواريز، ليعقد مدربه سيميوني عليه الآمال في موسم لن يكون سهلا في ظل المنافسة مع برشلونة وريال مدريد.

وخاضت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ثلاث مباريات منذ انطلاقة دوري الدرجة الأولى الإسباني، انتصرت في واحدة وتعادلت في لقائين.

Luchamos hasta final y no se pudo ganar que es lo que queríamos. A descansar y pensar en lo que viene! 💪💪🔴⚪️ #siemprepositivo #AupaAtleti pic.twitter.com/slGXZnG4zD — Luis Suarez (@LuisSuarez9) October 3, 2020

وبالرغم من خسارة أتلتيكو مدريد 4 نقاط في ثلاث مباريات، إلا أن النادي لا يزال يثق في القدرات الهجومية لـ لويس سواريز، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة "AS" الناطقة باللغة العربية.

وسجل مهاجم برشلونة السابق هدفين بقميص أتلتيكو مدريد في 3 مباريات، وهو ما لم يحدث منذ عام 2017.

وقدم لويس سواريز أداءً لفت به الأنظار في أول ظهور له بقميص أتلتيكو مدريد أمام غرناطة، وبالرغم من غيابه عن التهديف في آخر مباراتين خاضهما أتلتيكو مدريد، إلا أن المدريب الأرجنتيني دييغو سيميوني يعقد عليه الكثير من الآمال في قادم المناسبات.

وضم نادي أتلتيكو مدريد، المهاجم الأروغواياني لويس سواريز، قادما من برشلونة، بعقد يمتد لموسمين بعدما أمضى ستة مواسم مع الفريق الكتالوني.