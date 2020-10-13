ماتا يرفض عرضا مغريا من ناد سعودي

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد ماتا في اعتذاره على رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي.

وكشفت الصحيفة أن ماتا تلقى في بداية العرض، الأسبوع الماضي، ما يقارب 12 مليون جنيه استرليني للعب مع أحد الأندية السعودية، ثم رفع العرض إلى 18 مليونًا لإقناع اللاعب، إلا أنه رفض العرض وأكد رغبته في الاستمرار مع مانشستر يونايتد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من لاعب خط الوسط الإسباني أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في منتصف العام المقبل، ويتوقع اللاعب أن النادي سيرفع قيمة عقده وسيحصل على بعض المزايا في العقد الجديد.

وانتقل ماتا لمانشستر يونايتد في يناير/كانون الثاني 2014، من تشيلسي، وسجل مع النادي 50 هدفًا وصنع 45 في 257 مباراة؛ في حين سجل 46 هدفًا وصنع 52 في 174 مباراة مع فالنسيا، أما مع تشيلسي فسجل 32 هدفًا وصنع 58 في 135 مباراة.

وبحسب تقارير إسبانية، فاللاعب يعتقد بقوة أن يونايتد قادر على الفوز باللقب هذا الموسم على الرغم من البداية السيئة للموسم.

حقق مانشستر يونايتد فوزًا واحدًا فقط في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، وكانت آخر مباراة لهم هي الهزيمة 6-1 على يد توتنهام هوتسبير، في وقت سابق من هذا الشهر، على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.