"التحرش" يدفع مرتضى منصور لإخلاء نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أن قرار إخلاء النادي في العاشرة من مساء الاثنين، جاء بسبب "تحرش وخناقات" تحدث ليلا.

وبحسب موقع "مصراوي"، طلبت إدارة نادي الزمالك من أعضاء الجمعية العمومية مغادرة مقر النادي بميت عقبة في العاشرة من مساء أمس الاثنين بدلا من الساعة 12.

وقال مرتضى منصور: "اللائحة تقول إن مواعيد العمل في النادي بفصل الشتاء تنتهي في تمام العاشرة مساء عدا الخميس والجمعة الذي يمتد فيهما العمل حتى الحادية عشر مساء".

وأضاف: "قمت بتمديد مواعيد العمل على مسئوليتي الشخصية حتى الثانية عشر من منتصف الليل في أيام الأسبوع والواحدة صباحا يومي الخميس والجمعة".

وأتم: "الناس بتتحرش ببعض وبيحصل خناقات بعد الساعة 11 فقررت تطبيق اللائحة".