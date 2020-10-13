كواليس تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم وسر "الصفقة البديلة"

قرر النادي الأهلي المصري التراجع عن التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب مصر المقاصة، الذي كان على وشك إنهاء إجراءات ضمه خلال الموسم المقبل.

وكشف موقع "بطولات" المصري، كواليس مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم ورفض موسيماني والصفقة البديلة المنتظرة، مشيرا إلى أن الأهلي كان على وشك إنهاء اتفاقه مع مسؤولي الفريق الفيومي بشأن ضم اللاعب.

وقال الموقع: "فتحت إدارة الأهلي، في وقت سابق، خط مفاوضات مع إدارة نادي المقاصة واللاعب محمد ابراهيم لضمه لصفوف الفريق بعد موافقة رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق".

وتابع: "في بداية المفاوضات طلبت إدارة مصر المقاصة الحصول على 20 مليون للاستنغاء عن اللاعب، لكن إدارة الأهلي رفضت دفع المبلغ وتقدمت بعرض قيمته 10 ملايين جنيه وظلت المفاوضات بين الناديين حتى توصل الطرفان لاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 15 مليون جنيه وإعارة لاعبين من الأهلي".

وأوضح الموقع: "توصل الأهلي لاتفاق مع محمد إبراهيم على توقيع عقد لمدة 4 مواسم يحصل خلالها اللاعب في الموسم الأول على 10 ملايين جنيه بزيادة 2 مليون جنيه كل موسم بجانب عقد إعلانات قيمته 2 مليون جنيه".

وبحسب الموقع "اتفق محمد إبراهيم مع مسؤولي الأهلي على كل تفاصيل العقد بشكل شفهي ورفض توقيع أي عقود لحين انتهاء المفاوضات مع إدارة مصر المقاصة رسميا".

ولفت الموقع إلى أنه "عقب إنهاء إدارة الأهلي كافة الأمور المادية مع نظيرتها في مصر المقاصة واللاعب محمد ابراهيم، تم عرض الأمر على بيتسو موسيماني، المدير الفني".

وكان ذلك قبل عقد جلسة توقيع العقود بشكل رسمي، لكن موسيماني رفض التعاقد مع اللاعب وأكد أن هناك بعض اللاعبين المعارين يؤدون بشكل جيد وسيتم الاستفادة منهم بشكل كبير عقب عودتهم للفريق أمثال عمار حمدي وناصر ماهر ومحمد شريف".

وبحسب الموقع، طلب موسيماني، من إدارة الأهلي ضم سيرينو، لاعب صن داونز للفريق"، مضيفا: "هناك محاولات لضم اللاعب وفي حالة فشل المفاوضات سيتم تأجيل ضمه إلى يناير/ كانون الثاني المقبل".

ولفت الموقع إلى أن "إدارة الأهلي تواصلت مع إدارة مصر المقاصة وتم إبلاغهم بالتراجع عن الصفقة وعدم إتمامها"، مشيرا إلى أنه "تم إلغاء الجلسة التي كانت ستجمع بين مسؤولي الناديين لإتمام الصفقة بشكل رسمي وتوقيع العقود".