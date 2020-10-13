تسجيل
15:31 GMT13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    النادي الأهلي المصري

    كواليس تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم وسر "الصفقة البديلة"

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103836/51/1038365162_0:111:3500:2080_1200x675_80_0_0_e8d6fb36baa4e22c2103edb268f50c7d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202010131046824160-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9/

    قرر النادي الأهلي المصري التراجع عن التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب مصر المقاصة، الذي كان على وشك إنهاء إجراءات ضمه خلال الموسم المقبل.

    وكشف موقع "بطولات" المصري، كواليس مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم ورفض موسيماني والصفقة البديلة المنتظرة، مشيرا إلى أن الأهلي كان على وشك إنهاء اتفاقه مع مسؤولي الفريق الفيومي بشأن ضم اللاعب.

    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري لكرة القدم
    © REUTERS / FETHI BELAID
    أول استدعاء من الخطيب لموسيماني بعد توليه تدريب الأهلي
    وقال الموقع: "فتحت إدارة الأهلي، في وقت سابق، خط مفاوضات مع إدارة نادي المقاصة واللاعب محمد ابراهيم لضمه لصفوف الفريق بعد موافقة رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق".

    وتابع: "في بداية المفاوضات طلبت إدارة مصر المقاصة الحصول على 20 مليون للاستنغاء عن اللاعب، لكن إدارة الأهلي رفضت دفع المبلغ وتقدمت بعرض قيمته 10 ملايين جنيه وظلت المفاوضات بين الناديين حتى توصل الطرفان لاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 15 مليون جنيه وإعارة لاعبين من الأهلي".

    وأوضح الموقع: "توصل الأهلي لاتفاق مع محمد إبراهيم على توقيع عقد لمدة 4 مواسم يحصل خلالها اللاعب في الموسم الأول على 10 ملايين جنيه بزيادة 2 مليون جنيه كل موسم بجانب عقد إعلانات قيمته 2 مليون جنيه".

    وبحسب الموقع "اتفق محمد إبراهيم مع مسؤولي الأهلي على كل تفاصيل العقد بشكل شفهي ورفض توقيع أي عقود لحين انتهاء المفاوضات مع إدارة مصر المقاصة رسميا".

    حسام البدري
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    مدرب منتخب مصر يوجه رسالة إلى محمود الخطيب ومانويل جوزيه وجمهور الأهلي
    ولفت الموقع إلى أنه "عقب إنهاء إدارة الأهلي كافة الأمور المادية مع نظيرتها في مصر المقاصة واللاعب محمد ابراهيم، تم عرض الأمر على بيتسو موسيماني، المدير الفني".

    وكان ذلك قبل عقد جلسة توقيع العقود بشكل رسمي، لكن موسيماني رفض التعاقد مع اللاعب وأكد أن هناك بعض اللاعبين المعارين يؤدون بشكل جيد وسيتم الاستفادة منهم بشكل كبير عقب عودتهم للفريق أمثال عمار حمدي وناصر ماهر ومحمد شريف".

    وبحسب الموقع، طلب موسيماني، من إدارة الأهلي ضم سيرينو، لاعب صن داونز للفريق"، مضيفا: "هناك محاولات لضم اللاعب وفي حالة فشل المفاوضات سيتم تأجيل ضمه إلى يناير/ كانون الثاني المقبل".

    ولفت الموقع إلى أن "إدارة الأهلي تواصلت مع إدارة مصر المقاصة وتم إبلاغهم بالتراجع عن الصفقة وعدم إتمامها"، مشيرا إلى أنه "تم إلغاء الجلسة التي كانت ستجمع بين مسؤولي الناديين لإتمام الصفقة بشكل رسمي وتوقيع العقود".

    انظر أيضا:

    فضائية مصرية تمنع ظهور نجم جماهيري بسبب شكوى للنادي الأهلي
    ناد إسرائيلي يوجه دعوة لـ"شباب الأهلي" لإقامة مباراة ودية
    رد فعل النادي الأهلي بعد القبض على صالح جمعة
    موسيماني: أشكر النادي الأهلي على ثقته.. ولست في موضع رفاهية فايلر
    الكلمات الدلالية:
    كرة القدم, مصر, مصر المقاصة, الأهلي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس بشار الأسد يزور منطقة كفردبيل، بريف جبلة، ضمن المناطق التي تعرضت للحرائق، سوريا 13 أكتوبر 2020
    فاجأ الأهالي وشاركهم همومهم... الأسد يزور المناطق التي تعرضت للحرائق
    الغرب، بدلا من محاربة الوباء، يحارب لقاح سبوتنيك V الروسي
    بدلا من محاربة الوباء... الغرب يحارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك