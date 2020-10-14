إصابة رونالدو بكورونا تلقي بظلالها على أسهم نادي يوفنتوس

تراجعت أسهم نادي يوفينتوس الإيطالي بنسبة 7 في المئة، بعد إعلان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة اللاعب كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي، بفيروس كورونا.

ويتضح هذا من خلال بيانات بورصة ميلانو، حيث هبطت الأسهم بنسبة 6.9 في المئة، وبعد ذلك تم تعافي الأسهم تدريجيا إلى 2.64 في المئة.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إصابة اللاعب كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي، بفيروس كورونا.

Cristiano Ronaldo watching his Portuguese teammates train from his room balcony! 👍😄 pic.twitter.com/DP7BvAHGLo — Cristiano Ronaldo Fans (@TheRonaldoTeam) October 14, 2020

وأضاف الاتحاد أن النجم البرتغالي، البالغ من العمر 35 عاما، سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية، غدا الأربعاء، لكنه أكد أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أية أعراض وخضع للعزل الذاتي.