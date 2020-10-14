صدمة ثلاثية يتلقاها الوداد المغربي قبل مواجهته مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تلقى فريق الوداد المغربي صدمة ثلاثية قبل مواجهته مع الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام ذهاب البطولة الأفريقية بين الوداد والأهلي يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت صحيفة "لى 360" المغربية إن الجهاز الفني أصيب بالصدمة، بعد تأكد عدم لحاق نجمه الإيفواري، الشيخ إبراهيما كمارا، بلقاء الأهلي.

وأفاد التقرير أن اللاعب الإيفواري، لم يتعاف من إصابته خلال مشاركته في مباراة نهضة بركان في الدوري.

ويصبح بذلك عدد الإصابات في نجوم الوداد 3 لاعبين مؤثرين، وهم كمارا، وأيوب العملود، وأشرف داري.

وكان نادي الوداد قد واجهته أزمة أخرى قبل وقت، بعد إصابة أكثر من لاعب في صفوفه بفيروس كورونا خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

ووصلت، أمس، بعثة الأهلي إلى كازابلانكا، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

ويسعى الوداد لمداواة جرحه المحلي بعد خسارته لقب الدوري أمام الرجاء، فيما يأمل الأهلي في الحصول على اللقب القاري التاسع.

وفضل ميغيل أنخيل غاموندي، مدرب الوداد، إقامة المعسكر الإعدادي لفريقه بمدينة الجديدة، بعيدا عن كازابلانكا، استعدادا لملاقاة الأهلي المصري، لقربها من مدينة الدار البيضاء ولتجنيب لاعبيه ضغط الجماهير الودادية.