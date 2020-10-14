ملك ركلات الجزاء يغادر المستشفى بعد دخوله العناية المركزة

غادر أنطونين بانينكا، صاحب ركلة الجزاء الشهيرة والحاسمة في المباراة النهائية لبطولة أوروبا 1976 لكرة القدم، المستشفى بعد أسبوع من دخوله العناية المركزة.

وقاد بانينكا (71 عاما) منتخب تشيكوسلوفاكيا (السابقة) للفوز بلقبه الدولي الوحيد بعد أن أحرز وبطريقة رائعة ومميزة ركلة الترجيح الحاسمة في شباك حارس ألمانيا الغربية سيب ماير.

وتشتهر التسديدة حاليا باسم بانينكا وتعتمد على تسديد كرة ساقطة بشكل ضعيف في منتصف المرمى على اعتبار أن الحارس سيتجه بقوة ناحية اليمين أو ناحية اليسار.

Czech legend Antonín Panenka who invented the famous penalty in the European Championships final in 1976, hospitalized with COVID-19 in serious condition.

Thoughts and prayers to a football pioneer.pic.twitter.com/bESlxXKvkR — Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@_Grimanditweets) October 7, 2020

ويتولى بانينكا حاليا رئاسة نادي بوهيميانز 1905 التشيكي الذي قال في بيان إن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له رئيسه جاءت سلبية وإنه عاد إلى منزله رغم أنه لا يزال يعالج من الالتهاب الرئوي وفقا لـ "رويترز".

وقال البيان أيضا "بعد أسبوع من المتاعب الصحية عاد رئيس نادينا وأسطورة كرة القدم إلى منزله مع أسرته ونحن نأمل أن تسير كل الأمور على ما يرام".