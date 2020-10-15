بعد 7 أشهر من التوقف… الكشف عن موعد استئناف الدوري الأرجنتيني

أعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استئناف الدوري المحلي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول بعد سبعة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال كلاوديو تابيا "كل منافسات كرة القدم ستعود. احترمنا كل القواعد الصحية والآن لدينا فرصة القول إنه يمكن استئناف منافسات كرة القدم"، مؤكدا على أن إقامة كل المباريات بدون جماهير.

وسيعود دوري الدرجة الأولى في 30 أكتوبر بينما ستنطلق الدرجة الثانية في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب رويترز.

وتستأنف مباريات الدرجتين الثالثة والرابعة ودوري المحترفات في 23 نوفمبر والدرجة الخامسة في السادس من ديسمبر/ كانون الأول.

يشار إلى أن نشاط كرة القدم في الأرجنتين توقف منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وسجلت الأرجنتين، التي فرضت عزلا صحيا صارما، 931967 حالة إصابة بفيروس كورونا وهي سادس أعلى دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بالإضافة إلى نحو 25 ألف وفاة.

وما زالت الأعداد اليومية في زيادة ولديها أحد أعلى "النسب الإيجابية" في العالم.