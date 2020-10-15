يوفنتوس الإيطالي يعلن تسجيل خسائر بقيمة 105 ملايين دولار

أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن النادي سجل خسائر بلغت 89.7 مليون يورو (105 ملايين دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وترأس رئيس النادي أندريا أنييلي اجتماع المساهمين العاديين في تورينو، من خلال مؤتمر عبر دائرة الفيديو المغلقة، جراء تفشي جائحة كورونا.

وأوضح حامل اللقب في المواسم التسع الأخيرة أن العجز الحالي أكثر من ضعف عجز السنة المالية السابقة، بحسب "فرانس برس".

وفي بيان، ذكر نادي "السيدة العجوز" أن "المساهمين العاديين صادقوا في اجتماعهم على البيانات المالية اعتباراً من 30 يونيو 2020".

وأضاف أنه "تم تسجيل خسارة قدرها 89.7 مليون يورو (مقارنة بخسارة 39.9 مليون يورو في 2018/2019)، والتي تمت تغطيتها باستخدام احتياطي الأسهم".

من جهة أخرى، كشف النادي عن هيكلية تنظيمية جديدة مع تولي فيديريكو كيروبيني منصب مدير كرة القدم الجديد.

وبحسب البيان، تشمل الهيكلية التنظيمية الجديدة "تركيز أنشطة النادي على مجالين: منطقة كرة القدم ومنطقة الأعمال".

وأضاف البيان أن كيروبيني "سيتولى دور مدير الكرة، ويرفع تقاريره مباشرة إلى فابيو باراتيتشي، الذي يتولى المسؤولية المباشرة عن الفريق الأول".