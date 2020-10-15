وزير الرياضة الإيطالي: رونالدو قد يكون خرق البروتوكول الصحي

قال وزير الرياضة الايطالي فيتشنزو سبادافورا، اليوم الخميس، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يكون خرق على الأرجح البروتوكول الصحي من خلال التحاقه بمنتخب بلاده في الوقت الذي كان فيه فريقه يوفنتوس الايطالي في الحجر الصحي، ثم مرة جديدة بعد عودته إلى تورينو إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله فترة العزل.

وقال فيتشنزو سبادافورا في تصريح لراديو "أونو" ردا على سؤال عما إذا كان رونالدو خرق الإجراءات الصحية من خلال ذهابه إلى البرتغال وعودته منها فأجاب "نعم، أعتقد أنه فعل ذلك في حال لم تسمح له السلطات الصحية بذلك".

وكانت السلطات الصحية المحلية في تورينو طالبت القضاء بفتح تحقيق في هذه القضية بعد رحيل رونالدو وبعض النجوم الدوليين لالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، في حين كان جميع لاعبي يوفنتوس معزولين في أحد الفنادق بعد أن تبين إصابة اثنين من زملائهم بكوفيد-19، بحسب "فرانس برس".

وبحسب الصحف الايطالية، فإن رونالدو قد يتعرض لغرامة بسبب ما قام به.

أما فيما يتعلق بعودته إلى تورينو الأربعاء بعد يوم من إعلان إصابته رسميا بفيروس كورونا خلال تجمع المنتخب البرتغالي، فقد عاد النجم البرتغالي "على متن طائرة صحية سمحت لها السلطات المختصة" كما ذكر نادي السيدة العجوز.

من جانبه، أكد رئيس يوفنتوس اندريا انييلي الخميس بأن ناديه احترم البروتوكول الرياضي طالبا من "وزارتي الصحة والداخلية" الكشف عما هو الخرق الذي قام به رونالدو.

وكشف الاتحاد البرتغالي بأن رونالدو لا يعاني من أية أعراض. وبحسب القوانين الإيطالية، يتعين عليه حجر نفسه 10 أيام على الأقل ويستطيع الالتحاق بزملائه عندما يخضع لفحص جديد تأتي نتيجته سلبية.