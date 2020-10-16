محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته بطريقة خاصة...صورة

احتفل نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعيد ميلاد ابنته مكة، بطريقة خاصة مرتديا زي شخصية "ذا إنكريديبلز" الكرتونية.

ونشر صلاح صورة جمعته بابنته مرتديين زي أبطال المسلسل الكرتوني، على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي".

ونالت الصورة العديد من حالات الإعجاب على مواقع التواصل بالإضافة لإعادة نشر التغريدة، خلال وقت قصير من نشرها.

يذكر بأن صلاح برفقة فريقه سيواجهون نادي إيفرتون، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل.

ويتصدر إيفرتون بطولة الدوري الممتاز بعد مضي 4 جولات من بدايته.