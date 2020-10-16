اختيار قطر لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم

وقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدينة الدوحة، عاصمة قطر، لإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا يوم 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي قراره عبر موقعه الرسمي حيث قال: "يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم استضافة الدوحة، قطر لنهائي دوري أبطال آسيا هذا العام والذي سيقام في التاسع عشر من ديسمبر المقبل".

ومن المنتظر أن تقام مباراة نهائية واحدة عوضاً عن الذهاب والإياب، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري للعبة، الجمعة، بالتوافق مع الاتحاد القطري.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنّ نجاح قطر اللافت في استضافة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في الشهر الفائت عقب توقف المسابقة لأشهر إثر انتشار جائحة كورونا أكد مجدداً قدرة هذا البلد الكبيرة على استضافة نهائي أهم حدث على مستوى الأندية في آسيا.

من جانبه، صرح داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي: "تسببت جائحة كوفيد-19 في جعل اختيار الدولة المضيفة لنهائي هذا العام أمرا صعبا ومعقدا، خاصة في ظل هذه الأوقات الحافلة بالتعقيدات من ناحية السفر والقيود الصحية".

وأضاف جون: "نهائي هذا العام سيكون من مباراة واحدة بشكل يختلف عن السنوات السابقة، وبالتالي كنا بحاجة لضمان عدم حصول أفضلية غير عادلة لأحد الفرق".

بدوره، قال منصور محمد الأنصاري أمين عام الاتحاد القطري لكرة القدم: "بالنظر إلى نجاح استضافة مباريات منطقة الغرب بنظام التجمع.. نحن واثقون من قدرتنا على إقامة نهائي رائع لدوري أبطال آسيا".

يذكر أن مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق تستأنف أيضا في دولة قطر.