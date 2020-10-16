رسميا... "كاف" يعلن عن الدولة التي تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد بلد استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن فوز مصر بتنظم الحدث الهام الذي يقام، يوم 6 نوفمبر القادم.

وأجريت القرعة في تمام "الحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة"، لاختيار ملعب النهائي ما بين مصر والمغرب بوجود 4 ممثلين عن أندية الأهلي والزمالك والوداد والرجاء، المتواجدين حاليا في المغرب.

🚨 Ladies & gentleman, presenting the host country for the #TotalCAFCL final: Egypt 🇪🇬 pic.twitter.com/BAzPBVvMck — #TotalCAFCL 🏆 (@CAF_Online) October 16, 2020

وتنطلق مباريات نصف نهائي دوري الأبطال يوم السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمواجهة الأهلي والوداد، ثم الزمالك والرجاء يوم الأحد 18 أكتوبر، فيما يقام الإياب في مصر يومي 23 و24 أكتوبر بالترتيب.

ويقام النهائي يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولكن تبقى الاشتراطات السابقة لنهائي البطولة ما زالت قائمة وهي:

1- في حال تأهل الأهلي والزمالك، تقام المباراة في القاهرة.

2- في حال تأهل الوداد والرجاء، تقام المباراة في الدار البيضاء.

3- أما لو تأهل فريقين من مصر والمغرب، فسيقام النهائي حسب ما أسفرت عنه القرعة في مصر.

وانتهت مهلة كاف للتقدم بطلب لاستضافة النهائي في ملعب مُحايد الأربعاء الماضي، لتقام قرعة بين مصر والمغرب فقط.