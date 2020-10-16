4 منتخبات عالمية تقدم طلبا لمواجهة الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، تلقيه 4 عروض لمواجهة منتخب بلاده.

وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، بأن العروض تتواصل على المنتخب الجزائري، من طرف منتخبات عالمية من أجل ملاقاة الخضر بشكل ودي في الأشهر القادمة.

وأكدت أن أشبال جمال بلماضي، أصبح لها مكانة مرموقة لدى العمالقة، بعدما وصلوا لمستوى كبير منذ تتويجهم بالكان 2019 في مصر.

ونقلت الصحيفة عن رئيس خلية الإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، إعلانه أسماء المنتخبات الراغبة في مواجهة منتخب الجزائر.

وقال عبود: "لقد تلقينا مقترحات رسمية من طرف هولندا، بلجيكا، كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية".