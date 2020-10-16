الزمالك يعلن رسميا إصابة فرجاني ساسي بكورونا

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الجمعة، إصابة لاعب خط وسط الفريق، التونسي فرجاني ساسي، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد وصوله إلى المغرب مع الفريق.

ولفت الزمالك في بيان رسمي إلى أن المسحة الأولى التي أجراها ساسي ثبتت إيجابيتها، وأنه سيجري مسحة أخرى.

وأكد أنه عقب وصول فرجاني ساسي إلى المغرب لم يخالط أيا من زملائه المتواجدين استعدادا للقاء فريق الرجاء، يوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار النادي المصري إلى أن إدارته حصلت على موافقة على إقامة اللاعب في مكان خاص للعزل الصحي، رغم أن القوانين المغربية تقتضي عزل أي مصاب بفيروس "كورونا" في مستشفى حكومي.

وتابع أنه رغم سلبية نتائج اختبار "كورونا" التي خضع لها فرجاني ساسي لدى وصوله المغرب، إلا أن إدارة النادي تمسكت بأن يخضع لتحليلين جديدين قبل أن ينخرط مع زملائه في الفريق، وذلك بعد "التشكك فى إصابته خاصة بسبب عدم رد الاتحاد التونسي على المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب"، وفق ما جاء في بيان النادي.

واختتم نادي الزمالك المصري بيانه بأنه "سيتم استكمال الإجراءات الاحترازية المشددة لحين معرفة نتيجة المسحة الثانية حرصا على سلامة جميع أفراد البعثة".

وكانت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية قالت إن الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الخاوي تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، بعد الفحوصات التي خضعا لها مؤخرا، مشيرة إلى الثنائي ظهرا مع منتخب تونس خلال الفوز على السودان بثلاثية نظيفة وديا.

فيما قال رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ‏عبر تصريحات تلفزيونية: "للأسف ساسي مصاب بكورونا لكني واثق ‏في نجوم الزمالك على تعويض غيابه والتتويج بدوري أبطال أفريقيا".