زيدان يكشف حقيقة محاولته ضم ميسي

أوضح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حقيقة مشاركته في المفاوضات من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة في 2013.

وقال الفرنسي: "لا أعرف شيئاً، لا أستطيع أن أخبرك بأي شيء، ولن أتحدث عن لاعب ليس لنا، نحن نعرف ميسي وما فعله وماذا يفعل"، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي.

وأضاف: "لا يمكنني إبداء رأيي بخصوص هذا الأمر، ولا أعرف أي شيء في الحقيقة عما تسألني عنه"، بحسب الموقع.

وعن رودريجو قال زيدان: "يمكنه اللعب في العديد من المراكز، بالنسبة لي هو لاعب الحاضر والمستقبل، موقعه المفضل على الجانب الأيمن وكذلك في اليسار أو حتى كلاعب وسط".

مساعدة عدم وجود الجمهور على جعل اللعبة أقل جنوناً: "لا أعتقد، نحن نفضل اللعب بوجود الجمهور لأنه الأمر الطبيعي".

وبخصوص استبعاد يوفيتش قال: "أنت تقول ذلك، ولكن الأمر لم يحدث، يوفيتش يلعب في ريال مدريد، وسألته وقتها عن تحديد مصيره، لأن الجميع يمكنه إبداء رأيه".

يذكر أن ريال مدريد يلعب في هذه الجولة ضد قادش، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ10 نقاط، بفارق نقطة عن ريال بيتيس الثاني.