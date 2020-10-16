لموسمين... نادي "الاتفاق" السعودي يتعاقد مع المغربي وليد أزارو

أعلن نادي "الاتفاق" السعودي لكرة القدم التعاقد مع اللاعب المغربي وليد أزارو قادما من "الأهلي" المصري بعقد يمتد حتى عام 2022.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تغريدة تكشف فيها عن وصول أزارو مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى مدينة الدمام يوم الخميس الماضي، لتوقيع عقده الجديد مع نادي "الاتفاق"، وأكدت تقارير صحفية سابقة، أن نادي "الاتفاق" السعودي أنهى اتفاقه مع الأهلي لضم وليد أزارو بشكل نهائي بعد انتهاء فترة إعارته هناك، ووافق الأحمر على العرض المقدم من النادي السعودي البالغ 900 ألف دولار شاملاً 100 ألف دولار قيمة المستحقات المتبقية للنادي الأهلي من قيمة الإعارة.

📸 لقطات مصورة من حفل التوقيع مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو مع نادي #الاتفاق لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث..#فريق_واحد_حلم_واحد pic.twitter.com/K3hSzVChX6 — نادي الاتفاق (@Ettifaq) October 16, 2020

ومن المقرر أن يحصل اللاعب المغربي على راتب قدره مليون و200 ألف دولار مع النادي السعودي، كما سيشمل العقد رفع اسم اللاعب من القائمة السوداء، التي تشمل اللاعبين الذين سبق ورفضوا التجديد للنادي من قبل.

وكان النادي السعودي قد تقدم بعرض قيمته 400 ألف دولار من قبل وتم رفضه من قبل النادي الأهلي، ثم تقدموا بـ600 ألف دولار وتم رفضه أيضا، وذلك قبل أن يتقدموا بـ900 ألف ليوافق عليه النادي الأهلي أخيرًا ويقرر الاستغناء عن خدمات اللاعب.