تسجيل
19:54 GMT16 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مهاجم فريق الأهلي المصري وليد أزارو

    لموسمين... نادي "الاتفاق" السعودي يتعاقد مع المغربي وليد أزارو

    © Photo / Facebook/ WalidAzaro72
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103300/79/1033007974_0:22:1200:697_1200x675_80_0_0_711f3e919a96c825a90d6a2b916ad81d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202010161046866859-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88/

    أعلن نادي "الاتفاق" السعودي لكرة القدم التعاقد مع اللاعب المغربي وليد أزارو قادما من "الأهلي" المصري بعقد يمتد حتى عام 2022.

    ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تغريدة تكشف فيها عن وصول أزارو مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى مدينة الدمام يوم الخميس الماضي، لتوقيع عقده الجديد مع نادي "الاتفاق"، وأكدت تقارير صحفية سابقة، أن نادي "الاتفاق" السعودي أنهى اتفاقه مع الأهلي لضم وليد أزارو بشكل نهائي بعد انتهاء فترة إعارته هناك، ووافق الأحمر على العرض المقدم من النادي السعودي البالغ 900 ألف دولار شاملاً 100 ألف دولار قيمة المستحقات المتبقية للنادي الأهلي من قيمة الإعارة.

    ومن المقرر أن يحصل اللاعب المغربي على راتب قدره مليون و200 ألف دولار مع النادي السعودي، كما سيشمل العقد رفع اسم اللاعب من القائمة السوداء، التي تشمل اللاعبين الذين سبق ورفضوا التجديد للنادي من قبل.

    وكان النادي السعودي قد تقدم بعرض قيمته 400 ألف دولار من قبل وتم رفضه من قبل النادي الأهلي، ثم تقدموا بـ600 ألف دولار وتم رفضه أيضا، وذلك قبل أن يتقدموا بـ900 ألف ليوافق عليه النادي الأهلي أخيرًا ويقرر الاستغناء عن خدمات اللاعب.

    انظر أيضا:

    وليد أزارو لاعب الأهلي المصري ينتقل إلى "الاتفاق" السعودي
    صحيفة: وليد أزارو يثير المشاكل في السعودية ويرغب بالعودة إلى الأهلي المصري
    الكلمات الدلالية:
    لاعب, تعاقد, كرة القدم, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منتخب الشباب الروسي خلال التمرين الجماعي في فقرة الجمباز الإيقاعي مع خمس كرات، في المباراة بين منتخبي روسيا وبيلاروسيا ضمن بطولة كأس روسيا للجمباز الإيقاعي في موسكو، روسيا 11 أكتوبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    من الممكن قريبا حل النزاع مع قطر
    السعودية وقطر...هل تتوصلان لحل النزاع؟
    إنفوجرافيك.. عرب في نوبل.. أرقام وحقائق
    عرب في نوبل.. أرقام وحقائق
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك