ساديو ماني يتغلب على محمد صلاح ويفوز بلقب "لاعب الشهر" في ليفربول

تمكن المهاجم السنغالي ساديو ماني، من خطف جائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي لشهر سبتمبر/ أيلول من اللاعب المصري، محمد صلاح، وذلك بعد حصوله على عدد أكبر من أصوات الجماهير.

وشارك حساب ليفربول الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، لقاء مصورا لساديو ماني عقب تسلمه جائزة أفضل لاعب في سبتمبر، وعلق على فوزه قائلا أنه "مر الفريق بأسبوعين رائعين وكان هذا أمر جيد له، لكننا تعرضنا للخسارة أمام فريق أستون فيلا وهذا أمر محبط، ولكن هذه هي كرة القدم ونحن نستعد الآن لمباراة الغد وسنقدم أفضل ما لدينا لنفوز".

سوووووووبر ساديوووووووو 😍😍



أسد التيرانجا يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول عن شهر سبتمبر والمقدمة من @StanChart 🔴🦁 pic.twitter.com/TBlOy5vuC2 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2020

أسد التيرانجا ساديو ماني يتحدث عن شعوره بعد الفوز بجائزة @StanChart كأفضل لاعب في الشهر! 🙌🔴 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2020

وكان ساديو ماني قد خاض 3 من أصل 4 مباريات لفريق ليفربول خلال شهر سبتمبر، وسجّل 3 أهداف، هدفين في مرمى تشيلسي وهدفا في شباك أرسنال.

وجاء محمد صلاح في المركز الثاني بتصويت الجمهور، على الرغم من إحرازه 5 أهداف الشهر الماضي، بينما جاء البرازيلي فابينيو في المركز الثالث.

يذكر بأن صلاح برفقة فريقه ليفربول سيواجه نادي إيفرتون، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا السبت.

ويتصدر إيفرتون بطولة الدوري الممتاز بعد مضي 4 جولات من بدايته.

وتعافى ساديو ماني مؤخرا من فيروس "كورونا" المستجد، بعدما أعلن فريق ليفربول إصابته في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتسببت إصابة ماني بكورونا في غيابه عن مواجهة "الريدز" خلال لقاء أستون فيلا، الذي انتهى بهزيمة تاريخية لليفربول (2-7).