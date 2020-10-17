كاذب ومتعجرف.. وزير الرياضة يهاجم رونالدو بعد نفيه خرق العزل الصحي

هاجم وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن نفى الأخير اختراقه للبروتوكول الصحي في إيطاليا.

وقال سبادافورا: "شهرة ومهارة بعض اللاعبين لا تعطيهم الحق بأن يكونوا متعجرفين، ولا يحترموا المؤسسات وأن يكذبوا"، بحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت".

وتابع الوزير: على العكس يجب أن يزيد الإحساس بالمسؤولية كلما زادت الشهرة، مسؤولية التفكير قبل التحدث والرغبة في إعطاء مثال جيد يحتذى به.

وخلص المسؤول، "لن أتطرق لهذه المسألة مجدداً وأتمنى سرعة الشفاء لجميع المصابين".

في وقت سابق، قال سبادافورا، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يكون خرق على الأرجح البروتوكول الصحي من خلال التحاقه بمنتخب بلاده في الوقت الذي كان فيه فريقه يوفنتوس الايطالي في الحجر الصحي، ثم مرة جديدة بعد عودته إلى تورينو إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله فترة العزل.

ورد رونالدو على التصريح قائلا: "عائلتي في طابق آخر من المنزل. لا يمكننا أن نكون على اتصال، وأتواجد دائمًا في المنزل للسماح للأيام بأن تمر. أنا أحترم البروتوكول ولم أخالفه. إنها كذبة".

وتابع: "لقد عدت من البرتغال، لأنني وفريقي حريص,ن على الامتثال لجميع الإجراءات، ولقد عدت لإيطاليا بواسطة الإسعاف الجوي، ولم أتواصل مع أي شخص حتى في تورينو"، بحسب ما نقله موقع "كووورة".

وقدم كريستيانو بعض النصائح للتغلب على فيروس كورونا، مشيرا: "هذا الفيروس خطير، وأريد أن أعود للأفضل، أهم شيء هو الحصول على فيتامين "دي"، والجلوس تحت آشعة الشمس فهي تساعد جهاز المناعة لديك وأيضًا الحصول على نسبة عالية من فيتامين "سي"، وكذلك علاج أوميغا 3".

ولاحظ: "تحتاج لتناول الطعام بشكل جيد وممارسة بعض الرياضة والمشي، ثم مهم جدًا الحصول على قسط من النوم، أنا محظوظ لأنني أفعل ذلك كل ليلة، أنام من 8 إلى 9 ساعات في اليوم إنه أفضل علاج".

وكان رونالدو قد شخصت إصابته بفيروس كورونا يوم الثلاثاء الماضي.