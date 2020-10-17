بسبب فعل مشين.. سانتوس يتخلى عن روبينيو عقب 6 أيام من التعاقد معه

قرر مسؤولو نادي سانتوس البرازيلي، فسخ التعاقد مع النجم البرازيلي المخضرم روبينيو، والذي تم توقيعه قبل 6 أيام، بسبب قضية اعتداء جنسي يواجهها اللاعب في إيطاليا.

وأعلن النادي في بيان "اتفق سانتوس وروبينيو على فسخ التعاقد المبرم بينهما في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كي يتمكن اللاعب من التركيز مع القضية الجارية ضده في إيطاليا".

وأصدرت إحدى المحاكم الإيطالية في عام 2017، حكمها على روبينيو بالسجن 9 سنوات، لإدانته بالاعتداء الجنسي و5 آخرين على فتاة ألبانية فى أحد النوادي الليلية عام 2013، وقتما كان لاعبا في نادي ميلان.

NOTA À IMPRENSA



O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020

يذكر أن روبينيو صاحب الـ36 عاما، بدأ مشواره مع الكره من خلال سانتوس قبل الانضمام إلى ريال مدريد ومنه إلى مانشستر سيتي ثم ميلان.

وفي 2015 توجه اللاعب إلى غوانغجو إيفرغراند الصيني، قبل العوة لأتلتيكو مينيرو البرازيلي ثم سيفاسبور وباشاك شهير التركيين.

وتوج روبينيو خلال مسيرته بلقبي دوي برازيلي ولقب كأس البرازيل، ولقبي دوري إسباني ولقب سوير إسباني، ولقب دوري إيطالي ولقب سوبر إيطالي، ولقب دوري صيني، ولقب دوري تركي، كما فاز مع منتخب البرازيل بلقبي كأس القارات ولقب لكأس كوبا أمريكا.