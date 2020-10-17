آمال ريال مدريد بضم مبابي تنتعش بعد تراجع قيمته السوقية

أعلن اليوم السبت عن أن تراجع القيمة السوقية لمهاجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، ما ينعش آمال نادي ريال مدريد الإسباني في ضمه.

وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بلغت القيمة السوقية للنجم الفرنسي إلى 180 مليون يورو، بعدما كانت قيمته في حدود 200 مليون يورو، بحسب الشبكة.

​ويواصل مبابي ضغطه على سان جرمان، في ظل انتهاء عقده مع النادي في يونيو 2022، وسط رغبة الفرنسيين في التجديد له بأي ثمن، واقترحوا عرضا بقيمة 150 مليون يورو سنويا لمدة 5 مواسم، ولكن المهاجم الفرنسي ما زال يراوغ، الأمر الذي يمنح النادي الملكي الأمل في التعاقد معه.

وسيكون الصيف القادم حاسما في مسيرة مبابي، حيث سيجد النادي الفرنسي نفسه أمام خيارين، فإما بيعه أو تجديد عقده، وفي حالة الفشل في الخيار الثاني، سيكون رحيله بالمجان في 2022.