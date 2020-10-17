محمد صلاح يسجل رقما قياسيا مع ليفربول في مباراة إيفرتون

شهدت المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، بين فريقي ليفربول وإيفرتون، على تسجيل اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، رقما قياسيا مع "الريدز".

وسدد صلاح في المباراة الهدف رقم 100 مع فريقه ليفربول، وهي المناسبة التي احتفل بها الفريق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق النادي الإنجليزي: "100 هدف رائع، 100 هدف مميز، 100 هدف ملكي".

100 هدف رائع 😍

100 هدف مميز 🤩

100 هدف ملكي 👑



صلاح يسجل هدفه رقم 100 مع الريدز! 🔥 pic.twitter.com/DgAb7yzXCc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 17, 2020

​وفي مباراة مثيرة تليق بديربي الميرسيسايد، تعادل إيفرتون وليفربول في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بهدفين لكل فريق.

تقدم الضيوف عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الرابعة، وتعادل أصحاب الأرض بفضل المدافع مايكل كين في الدقيقة 19.

وشهدت المباراة تعرض فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول لتدخل عنيف، لم يتمكن من إكمال المباراة بسببه.

وفي الدقيقة 72 يتقدم محمد صلاح مجددا للريدز، مسجلا الهدف رقم 100 له مع ليفربول في جميع المسابقات، ولكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الدقيقة 81 بارتقاء خيالي من كالفيرت لوين.

وشهدت المباراة في الدقيقة 90 طرد ريتشالدسون لاعب إيفرتون، كما سجل جوردان هندرسون هدفا ثالثا في الدقيقة 93 إلا أن تقنية الفيديو لم تحتسبه.