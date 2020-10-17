الأهلي يتغلب على الوداد بهدفين نظيفين ويقترب من نهائي أبطال أفريقيا .. فيديو

فاز النادي الأهلي المصري على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين، اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليقترب بقوة من الوصول لنهائي المسابقة.

وخلال المباراة استغل النادي الأهلي خبرته الأفريقية الطويلة في تقديم واحدة من أفضل مبارياته خارج الديار هذا الموسم.

والنادي الأهلي المصري هو أكثر فرق القارة السمراء تتويجا بهذه البطولة، حيث فاز بها 8 مرات.

وفي وقت مبكر من المباراة، باغت الأهلي أصحاب الملعب، حيث تمكن صانع ألعابه محمد مجدي (أفشة) من الهروب بالكرة ليسدد بنجاح في مرمى حارس الوداد أحمد رضا تكناوتي في الدقيقة الثالثة.

وعلى الرغم من حصول الوداد على ركلة جزاء في الدقيقة 39، إلا أن حارس الأهلي محمد الشناوي نجح في التصدي للركلة التي سددها بديع أوك، لترتد إلى زميله إسماعيل الحداد الذي سدد مجددا إلا الشناوي نجح أيضا في الإمساك بالكرة.

وفي الدقيقة 62، عزز الفريق المصري تقدمه عبر مدافعه التونسي علي معلول، الذي سدد ركلة جزاء احتسبها الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في لقاء العودة، يوم الجمعة المقبل، على ملعب القاهرة، بينما يلتقي المتأهل منهما نادي الزمالك المصري أو الرجاء البيضاوي المغربي، طرفي نصف النهائي الآخر.