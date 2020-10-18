المصارع عمر نورمحمدوف يدخل المستشفى في دبي

دخل لاعب فنون القتال المختلطة عمر نورمحمدوف، ابن عم صاحب حزام بطولة القتال المختلط، حبيب نورمحمدوف، إلى المستشفى في دبي.

وأكد فريق الرياضي لوسائل إعلام روسية أنه تم إدخال المصارع إلى المشفى في دبي.

وقال المصدر "أُدخل عمر نورمحمدوف المستشفى في دبي بسبب انفلونزا شديدة وحمى وقيء".

في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، من المفترض أن يقاتل نورمحمدوف الكازاخستاني سيرغي موروزوف في بطولة " يو إف سي 254" (UFC 254 ) في أبو ظبي، وسيكون الحدث الرئيسي في المساء هو قتال حبيب نورمحمدوف ضد الأمريكي جاستن جاجي.

حقق عمر نورمحمدوف البالغ من العمر 24 عامًا 12 انتصارًا في بطولات الفنون القتالية المختلطة.



