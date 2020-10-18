متفوقا على حامل اللقب الإسرائيلي... مصري يحطم الرقم القياسي كأكبر لاعب كرة محترف في العالم

منحت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، الجد المصري عز الدين بهادر لقب أكبر لاعب محترف لكرة القدم في العالم، بعد أن أنهى مباراة ثانية كاملة قبل أيام من الاحتفال بعيد ميلاده الخامس والسبعين.

وحصل بهادر على اللقب في خسارة فريقه "6 أكتوبر" بنتيجة 3-2 أمام نادي العياط الرياضي في دوري القسم الثالث المصري لكرة القدم.

وسجل اللاعب الهاوي سابقا، والذي سيكمل 75 عاما في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، هدفا من ركلة جزاء في أول مباراة لعبها في مارس/آذار الماضي.

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دخل اللاعب المصري "عز الدين بهادر" لاعب فريق 6 أكتوبر صاحب الـ75 عاما، موسوعة جينيس للأرقام القياسية. والذى حطم الرقم القياسى كأكبر لاعب كرة قدم فى العالم، وذلك بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومندوبى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. pic.twitter.com/Q7byvRinev — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) October 18, 2020

وكان بهادر ينوي لعب مباراة ثانية مدتها 90 دقيقة في نفس الشهر ليحرز الرقم القياسي لكن تعليق الأنشطة الرياضية لاحتواء انتشار فيروس كورونا أوقف خططه.

وحضر بعض أحفاد بهادر الستة المباراة التي أقيمت أمس السبت وكانوا يشجعونه بحماس، كما قال بهادر إنه يسعى لخوض مباراة ثالثة ليزيد من صعوبة تحطيم رقمه.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق لأكبر لاعب كرة قدم محترف سنا في العالم مسجلا باسم الإسرائيلي إسحق حايك عندما كان عمره 73 عاما.