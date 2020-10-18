حقيقة استقالة مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، عدم صحة ما تردد عن تقديمه استقالته من منصبه.

وقال منصور للموقع الرسمي لنادى الزمالك: "لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك. أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي، وهم عملاء لدولة أجنبية في مصر".

وأكد مرتضي منصور أنه لن يسمح بالمساس بكيان نادي الزمالك ، بعدما ترك الرئيس السابق ممدوح عباس النادي مديونا بمليار جنيه، على حد قوله.

وأوضح مرتضى منصور أنه قام ببناء النادي من جديد، فضلا عن ادخاله مبلغ ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولى رئاسته.

وشدد مرتضى منصور على أن قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه غير دستوري لامتلاكه حصانة برلمانية، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية.

يذكر أن مشادة كلامية نشبت بين مرتضي منصور ومحامي اللجنة الأولمبية بعد اتهامه للأخير بالتزوير، ما دفع رئيس المحكمة الإدارية العليا لرفع الجلسة.