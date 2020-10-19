ميسي حاضر... الإعلان عن اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل جناح أيمن في التاريخ

وتصدر ليونيل ميسي قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لفريق الأحلام كأفضل لاعب في التاريخ في مركز الجناح الأيمن، والتي ضمت كلا من فيغو، بيكهام، جورج بيست، روبين وإيتو.

وتم التمييز بين المراكز (الجناح الأيمن والجناح الإيسر ومهاجم رأس الحربة المركزي "9") حيث تم نشر 10 أسماء من اللاعبين المرشحين في كل مركز هجومي.

🌟 We follow up the #BOdreamteam nominees reveal today !

Let's start with the right forwards !



⌛ To be continued...

At 12:00 pm : centre forwards

At 1:00 pm : left forwardshttps://t.co/MC4Qw5eDWP pic.twitter.com/FQmS80AW0t — France Football (@francefootball) October 19, 2020

ويبرز وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مرشحا للحصول على مركز في تشكيلة الأحلام للكرة الذهبية.

ويظهر في القائمة مرشحين أخرين، ومن بين الأسماء يبرز كل من: الإنجليزي ديفيد بيكهام، البرتغالي لويس فيغو، الهولندي آرين روبين، البرازيلي جارزينيو، الإنجليزي جورج بست، الكاميروني صامويل إيتو، الإنجليزي كيفن كيغان، الإنجليزي ستانلي ماثيوس والبرازيلي جارينشيا. وسيتم اختيار واحد منهم فقط بعد نتيجة تصويت 170 مراسل من مجلة "فرانس فوتبول" في العالم، بحسب ما نشر موقع "آس" الإسباني.