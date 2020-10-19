"روح رياضية"... لاعب مانشستر سيتي يدعم فان دايك بعد إصابته

تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستعرضه للغياب لوقت طويل عن الملاعب.

وكشف نادي ليفربول عن إصابة مدافعه الهولندي في بيان جاء فيه بأن الهولندي تعرض للإصابة بقطع في أوتار الركبة وسيغيب لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، وهو ما يعني غيابه عن باقي مباريات ليفربول في الموسم الجاري 2020/2021.

وساند المدافع الفرنسي إيمريك لابورت، لاعب نادي مانشستر سيتي، الهولندي متمنيا له الشفاء العاجل.

وبعث لابورت رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"من أجل مساندة فان دايك، في محنته الحالية، وكتب فيها: "أنا آسف يا أخي، أتمنى لك التوفيق في الشفاء السريع، فلا متعة ولا ابتهاج حتى كمنافسين لكم بدون وجودك".