مفاجأة في تشكيلة أغلى اللاعبين حول العالم

وشهدت التشكيلة مفاجأة تمثلت في غياب الثنائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة.
وتساوي القيمة السوقية لرونالدو حاليا 60 مليون يورو، مقابل 100 مليون يورو لميسي.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي..
حراسة المرمى: يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد - 90 مليون يورو)
خط الدفاع: ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ - 80 مليون يورو)، فيرغيل فان دايك (ليفربول - 80 مليون يورو)، ماتياس دي ليخت (يوفنتوس - 70 مليون يورو)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول - 110 ملايين يورو).
Nach den Marktwert-Updates – das ist die neue wertvolltste Elf der Welt! Wer fehlt? #TMMarktwerte pic.twitter.com/AXc7gM3NXg— Transfermarkt (@Transfermarkt) October 18, 2020
خط الوسط: جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ - 85 مليون يورو)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - 120 مليون يورو)، ساديو ماني (ليفربول - 120 مليون يورو)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي - 128 مليون يورو).
خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - 180 مليون يورو)، نيمار (باريس سان جيرمان – 128 مليون يورو).
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